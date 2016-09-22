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'da felaketi: 20 ölü

  • Giriş Tarihi: 22.9.2016 06:51
Endonezya'da sel felaketi: 20 ölü
Endonezya'da sel felaketi: 20 ölü

'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen lerde 20 kişi öldü.

Yetkililer, dün gece Batı Cava'yı etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı ve toprak kaymalarında 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Cimanuk nehrinin taşması sonucu Garut kentine bağlı 7 ilçede çok sayıda evi su bastığı, su seviyesinin bazı bölgelerde iki metreye yükdiği, yaklaşık bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği belirtildi.

Ulusal Afet Yönetim Kurumu Halkla İlişkiler Başkanı Sutopo Purwo Nugroho?, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Şu ana kadar 20 cesede ulaşıldığı ve 14 kişinin halen kayıp olduğu rapor edildi. Aramalar devam ediyor. Bin kişi güvenli noktalara tahliye edildi." dedi.

Bölgede aşevleri ve sağlık çadırları kurulurken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

'nın Orta Cava eyaletinde haziran ayında meydana gelen seller ve heyelanlarda 47 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

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