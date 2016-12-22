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'te ine çirkin !

AA
  • Giriş Tarihi: 22.12.2016 23:40 Güncelleme Tarihi: 23.12.2016 01:10
İsveç'te UETD lokaline çirkin saldırı!
İsveç'te UETD lokaline çirkin saldırı!

'nin () 'in Göteborg şehrindeki şubesinin i ya uğradı. Polisin inceleme başlattığı saldırıda lokalin duvarına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren çirkin sloganlar yazıldı.

Göteborg Şubesi Başkanı Harun Uzel yaptığı açıklamada, i Mardinli vatandaşların çoğunlukta olduğu bir dernekle ortak kullandıklarını ve nın UETD'nin çalışmalarını sabote etmek için terör örgütü PKK yandaşları tarafından yapıldığına dair şüphelerinin bulunduğunu söyledi.

PKK'LI GRUP AÇILIŞI BASMIŞTI

İki ay önce de aynı lokalin açılışını gerçekleştirmeyi düşündüklerini ve bunun PKK yandaşları tarafından engellenmeye çalışıldığını hatırlatan Uzel, ''Lokalinizin bağlı bulunduğu Kungen Belediyesini 150 kişilik PKK'lı grup bastı. Açılışı gerçekleştireceğimiz gün polis 2 bine yakın PKK yandaşının lokalimizi basacağı istihbaratını bize iletti. Biz de hem belediye, hemde polisle görüşerek insanların hayatını tehlikeye atmamak için resmi açılışımızı yapmamıştık. Geçen ay da Mardinli vatandaşlarımızın zarar görmemesi için lokali değiştirme kararı almıştık. Vergi Dairesine yeni lokalimizin adresini bildirdik. Buna rağmen saldırganlar hala lokali sadece bizim kullandığımızı zannederek basıp çirkin sloganlar yazdı.'' şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'DE OLSA DÜNYAYI AYAĞA KALDIRIRLAR'

Saldırıların kendilerini yıldıramayacağını söyleyen Uzel, ''Maalesef ülkemizi ve milletimizi sevmenin bedeli olarak çeşitli baskı ve saldırılara uğruyoruz. Ne kadar saldırıya uğrarsak uğrayalım, çalışmalarımızdan bir adım geri atmayacağız. Üzüldüğüm nokta gibi demokrasi ve insan haklarının geliştiği bir ülkede demokratik yollarla yaptığımız çalışmalar engelleniyor, saldırıya uğruyor. Buna kimse de hiç ses çıkarmıyor. Bunun tam tersi İsveçli bir sivil toplum örgütünün 'deki çalışmaları bu şekil sabote edilse dünyayı ayağa kaldırırlar.'' ifadesini kullandı.

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