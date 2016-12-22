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Peskov: savaşına karşı koyar

  • Giriş Tarihi: 22.12.2016 18:43
Peskov: Rusya enformasyon savaşına karşı koyar
Peskov: Rusya enformasyon savaşına karşı koyar

Sözcüsü Dmitriy Peskov, dünyada savaşı yaşandığını ancak 'nın bu tehdide karşı koymayı öğrendiğini ifade etti.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Peskov, teknoloji geliştikçe savaşının hacminin ve hızının arttığına dikkat çekti.

'HER ZAMAN GERÇEKLERİ SÖYLÜYORUZ VE BUNLARDAN UTANMIYORUZ'

Profesyonellikten uzak ve kalitesiz bilgiler ile bu bilgileri manipüle etmek, suç eylemlerinde kullanmak isteyenlerin sayısının yükselişte olduğunu vurgulayan Peskov, şöyle devam etti: ", enformasyon tehdidine karşı koymayı öğrendi. Üstelik bunu çok kolay ve tutarlı şekilde yapıyoruz. Her zaman gerçekleri söylüyoruz ve bu gerçeklerden hiçbir zaman utanmıyoruz. Bunun da sonuç verdiğini görüyoruz."

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