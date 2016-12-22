Peskov: Rusya enformasyon savaşına karşı koyar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dünyada enformasyon savaşı yaşandığını ancak Rusya'nın bu tehdide karşı koymayı öğrendiğini ifade etti.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Peskov, teknoloji geliştikçe enformasyon savaşının hacminin ve hızının arttığına dikkat çekti.



'HER ZAMAN GERÇEKLERİ SÖYLÜYORUZ VE BUNLARDAN UTANMIYORUZ'



Profesyonellikten uzak ve kalitesiz bilgiler ile bu bilgileri manipüle etmek, suç eylemlerinde kullanmak isteyenlerin sayısının yükselişte olduğunu vurgulayan Peskov, şöyle devam etti: "Rusya, enformasyon tehdidine karşı koymayı öğrendi. Üstelik bunu çok kolay ve tutarlı şekilde yapıyoruz. Her zaman gerçekleri söylüyoruz ve bu gerçeklerden hiçbir zaman utanmıyoruz. Bunun da sonuç verdiğini görüyoruz."

