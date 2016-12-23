Avrupa’da Amri alarmı

Terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği Berlin’deki saldırının faili Tunuslu Anis Amri’nin Almanya istihbaratı tarafından geçen yıl terör takibine alındıktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Alman basını istihbaratın Amri’yi nasıl gözden kaçırdığını sorguluyor

Başkent Berlin'de pazartesi günü gerçekleştirilen ve 12 kişinin ölümüyle 48 kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısının faili 24 yaşındaki Tunuslu Anis Amri, sadece Almanya'da değil, tüm Avrupa'da aranıyor. Alman istihbaratının nerede olduğunu ihbar edene 100 bin euro ödül vereceğini açıkladığı Amri'nin Almanya'da mart-eylül ayları arasında bir terör saldırısı hazırlığı istihbaratı nedeniyle soruşturulduğu ve ardından bu suçu işleyebileceğine ilişkin yeterli verinin bulunmaması üzerine serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Der Spiegel ise istihbarat kaynaklarına dayanarak, Anis Amri'nin DEAŞ üyeleriyle canlı intihar bombacısı olmak istediğini belirten telefon görüşmeleri yaptığını ve nereden silah satın alabileceğini sorduğunu duyurdu. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan Amri'nin sabıka kaydı sadece Almanya'da değil, Tunus'tan 2011'de iltica ettiği İtalya'da da bulunuyor. Burada kaldığı mülteci kabul merkezini ve ardından da bir okulu ateşe verdiği için 4 yıl hapis yatan Amri'nin salıverildikten sonra Almanya'ya kaçtığı belirtiliyor.



SINIR DIŞI EDİLMEDİ

Almanya basınıysa, Tunus, Mısır ve Lübnan uyruklu 6 farklı kimlikle İtalya ve Almanya'yı dolaşan, Almanya'da 3 kez tutuklanan ve sığınma başvurusu reddedilen Amri'nin neden sınır dışı edilmediğini soruyor. Amri'nin Başbakan Angela Merkel'in sınırları göçmenlere açmasından bir ay önce Temmuz 2015'te ülkeye ayak bastığının ortaya çıkmas, Merkel'in göçmen politikalarının bir kez daha eleştirilmesine neden oldu.



POLİS BASKIN DÜZENLEDİ

Berlin'deki Noel pazarına düzenlenen saldırıda kullanılan TIR'ın yolcu koltuğunun altında cüzdanı düşürmesiyle olayın faili Amri'nin silahlı olduğu ve Almanya veya Avrupa'nın başka kentlerinde de saldırılar düzenleyebileceği uyarısı yapıldı. Alman polisi çarşamba akşamı Berlin ve Dortmund'da saldırıyla ilintili olarak birkaç adrese baskın düzenlendi ancak henüz kimse tutuklanmadı.



DANİMARKA'DA ARANIYOR

Tunuslu Anis Amri'nin Danimarka'daki Green Havn feribot terminalinde görüldüğü ihbarından sonra Danimarka polisi çarşamba gecesi terminal ve çevresinde geniş çaplı arama operasyonu yürüttü. Öte yandan Berlin'in Breitscheidplatz Meydanı'nda pazartesi günü bir TIR ile saldırı düzenlenen Noel pazarı dün yeniden açıldı.