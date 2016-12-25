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'ın turu

  • Giriş Tarihi: 25.12.2016 18:31 Güncelleme Tarihi: 25.12.2016 18:34
DEAŞ'ın Avrupa turu
DEAŞ'ın Avrupa turu

lı olduğunu söyleyen maskeli bir kişi elinde terör örgütü bayrağıyla sınırından geçti.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre bir kişi Berlin saldırısının ardından 'daki sınırların ne kadar kontrolsüz olduğunu göstermek için elinde terör örgütü bayrağıyla sınırı geçme denemesi yapıyor. lı genç sınırını geçtiği görüntüleri görüntüleyerek Youtube'a yükledi.

Video Youtube'a şu açıklamayla kondu: "Sınır kontrollerini deniyoruz. Bir DEAŞ teröristi sınırı fark edilmeden geçebilir mi? Sınır kontrolleri yok. Açık sınırlarımızla kendinizi rahat hissediyor musunuz?"

Videonun sonunda denemeyi yapan genç silahla ateş ediyor gibi ve gırtlak kesiyor gibi hareketler yapıyor.

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