AB yine sözünü tutmadı

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, kısa bir süre zarfında Türk vatandaşlarına vize muafiyetinin sağlanmasına karşı çıkarken Türkiye'nin bu konuda gereken reformları yapmadığını savundu. Buna karşın Schulz, Türkiye ile üyelik müzakerelerinde yeni başlıkların açıklamasından yana tavır koydu.

Martin Schulz, Funke yayın grubuna verdiği demecinde, "Türkiye terörle mücadele yasalarında reform yapmadığı müddetçe AB'ye vizelerin kaldırılması süreci de devreye giremeyecek" derken, "Bu yüzden AB Komisyonu'nun vize serbestisi başvurusunu ilgili parlamento komisyonlarına iletmedim, halen masamda duruyor" sözlerini de kullandı.



DWelle Türkçe'ye göre, Alman sosyal demokrat Schulz, Tük hükümetinin temmuz ayındaki darbe girişiminden sonra attığı adımların pek çok soruyu da beraberinde getirdiğini öne sürdü. Schulz, buna basın özgürlüğü alanındaki kısıtlamaları göstererek bunun kabul edilemeyeceğini belirtti. Schulz ayrıca idam cezası tartışmalarına da değinerek "Türkiye'ye idam cezasının getirilmesi halinde AB üyelik müzakerelerinin kendiliğinden sona ereceğini" söyledi.



"YENİ FASILLAR AÇILMALI!"



Buna karşın, Martin Schulz Türkiye ile diyaloğun kesilmemesi gerektiğinin altını çizdi ve "Ben bu yüzden ifade özgürlüğü ve temel haklarla ilgili fasılların müzakereye açılmasına karşı değilim" dedi.



Açıklamaları sırasında Kıbrıs'ta çözüme yönelik bir sonuca çok az kaldığını belirten Schulz, "Bu da bölgede uzun süreli anlaşmazlıkların giderilebileceğine dair bir umut olacaktır, bu durum aynı zamanda Türkiye'ye de bağlı" şeklinde konuştu