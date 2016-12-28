X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Arjantin Devlet Başkanına taşlı saldırı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Arjantin Devlet Başkanına taşlı saldırı!

AA
  • Giriş Tarihi: 28.12.2016 20:08

Arjantin'de bir grup protestocu, Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin içinde bulunduğu araca taşlarla saldırdı.

Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, yaklaşık 10 kişiden oluşan bir grup protestocunun, bir açılış törenine katılmak üzere ülkenin güneyindeki turistik Villa Traful bölgesine seyahat eden Macri'nin aracına taşlarla saldırdığı belirtildi.

Açıklamada Macri'nin, saldırıda yara almadığı, makam aracının iki camının kırıldığı ifade edildi.

Protestocuların kimliği açıklanmazken, saldırının ardından Macri'nin programına devam ettiği bildirildi.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.