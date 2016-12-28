İsrail, ABD ve BM ilişkileri gerildi!

BM Güvenlik Konseyi’nde alınan kararla İsrail’in Batı Şeria’da kurduğu yerleşimlerin kınanması üzerine İsrail, ABD büyükelçisini çağırdı ve BM teşkilatlarına verdiği fon desteklerini kesmeye başladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçtiğimiz cuma günü aldığı kararla Doğu Kudüs'te Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerini kınaması ve oylama sırasında ABD'nin çekimser kalmasıyla tasarının konseyden geçmesi, ABD-İsrail ilişkilerinin sarsılmasına neden oldu.



NETANYAHU: UTANÇ VERİCİ BİR TUZAK



ABD'nin BM'de kurucu üyelerden biri olarak veto yetkisini kullanmayıp tasarının geçmesini sağlamasının ardından, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD büyükelçisini çağırdı. Netanyahu ayrıca yaptığı bir açıklamada, Obama yönetiminin "Birleşmiş Milletlerde İsrail karşıtı, utanç verici bir tuzak kurduğunu" iddia etti.



Konseyden çıkmış mevcut karar yalnızca kınama ve öneride bulunma anlamı taşırken, İsrail üzerine resmen bir yaptırım uygulamıyor. Ancak alınan BM kararına göre artık İsrail'in Batı Şeria'da kurduğu yerleşimlerin 'yasal geçerliliği olmadığı ve uluslararası yasaları çiğnediği' belirtilmiş oldu. BM kararı, 4 Haziran 1967 tarihindeki İsrail sınırlarından ötesinde, taraflar arasında müzakere edilerek anlaşmaya varılmamış hiçbir toprak hâkimiyetinin tanınmadığı anlamına geliyor. Karar ayrıca ülkeleri, 'İsrail' ve 'İşgal Edilmiş Filistin Toprakları' arasında ayrım yapmaya çağırarak, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine ve buradan ithal edilecek ürünlere karşı yaptırımlar uygulanabilmesinin önünü açıyor.



İSRAİL, BM FONLARINA DESTEĞİNİ ÇEKİYOR



Gelişmelerin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu daha şimdiden, Birleşmiş Milletlere bağlı beş ayrı örgüte sağladıkları yaklaşık 8 milyon dolarlık fonu kestiklerini açıkladı. Netanyahu ayrıca, "İsrail'deki BM temsilcileriyle olan ilişkilerini de gözden geçireceklerini" söyledi.



Filistin-İsrail krizinin çözümü adına 15 Ocak'ta Paris'te toplanacak barış konferansında, İsrail ve Filistin arasında sınırların belirlenmesi, Kudüs'ün durumu, Filistinli mülteciler konuları görüşülecek. İsrail bu konferansa katılmama kararı alırken, Filistin tarafı görüşmede olacaklarını açıkladı.



Filistin yönetimi, İsrailli yöneticilerin karara uymaması durumunda Cenevre Konvansiyonu altında Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICC) İsrailli yöneticilerin yargılanması yolunda dava açabilecek. ICC hâlihazırda Filistin topraklarındaki İsrail faaliyetleriyle ilgili bir soruşturma yürütüyor. Yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump'ın da İsrail'in yerleşim politikalarıyla ilgili yeni bir karar alabilmesi için BM Güvenlik Konseyi'nde bu yönde oy verecek sekiz ülke daha bulması gerekiyor. Bu durumda bile, herhangi bir daimi üyenin vetosu, İsrail lehine yeni bir karar çıkmasına engel olacak.