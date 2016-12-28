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li dan karşıtı !

AA
  • Giriş Tarihi: 28.12.2016 23:51 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 00:25
İsrailli Bakandan Filistin karşıtı açıklama!
İsrailli Bakandan Filistin karşıtı açıklama!

Eğitim ı Naftali Bennett, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin İsrail- sorununa ilişkin açıkladığı çözüm önerisine, bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu belirterek cevap verdi.

Bennet, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı da, "ABD Dışişleri ı, benim sözlerimden üç defa iktibas yaparak devletinin kurulmasına karşı olduğumuzu kanıtlamaya çalışmış. Eğer bu sözlerle bana işaret ediliyorsa, Devleti'nin kalbinde, bir terör devletinin kurulmasına asla izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, bugün yaptığı açıklamada, Netanyahu Hükumeti koalisyon ortağı HaBayt HaYahudi (Yahudi Evi) Partisi lideri Bennett'in Filistin karşıtlığına ilişkin sözlerini, İsrail hükumetinin Filistin devleti karşıtlığına kanıt olarak göstermişti.

Kerry, iki devletli çözümün, İsrailliler ve Filistinliler arasında adil ve kalıcı bir barışı sağlamanın tek yolu olduğunu vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler'deki (BM) oylama, iki devletli çözümün korunmasıyla ilgiliydi ve biz de bundan dolayı destek verdik." ifadelerini kullanmıştı.

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