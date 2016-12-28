Son dakika: Berlin katliamında flaş gelişme

Almanya'nın başkenti Berlin'de geçen hafta Noel pazarına yapılan tır saldırısının zanlısı Tunuslu Anis Amri ile temasta olduğundan şüphelenilen bir kişi gözaltına alındı.

Federal Başsavcılık makamından yapılan açıklamada, Federal Kriminal Dairesine bağlı polislerin, Amri'nin cep telefonunda kayıtlı 40 yaşındaki Tunus vatandaşının iş yerinde ve evinde arama yapıldığı belirtildi.

Aramalar sonucunda, bu kişinin, söz konusu saldırıya dahil olabileceği yönünde işaretlerin bulunması nedeniyle gözaltına alındığı ifade edildi.

Gözaltına alınan Tunuslunun, saldırıda ne şekilde yer aldığının, incelemenin ardından anlaşılacağı belirtilen açıklamada, bu kişi hakkında tutuklama emrinin çıkarılıp çıkarılmayacağına da yarın akşama kadar sürecek inceleme sonucunda karar verileceği kaydedildi.

BERLİN SALDIRGANI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Alman basınında yer alan haberlerde, Amri'nin Berlin'den kaçtıktan sonra İtalya'ya gitmeden önce Hollanda'ya uğrayıp uğramadığının araştırıldığı ifade edildi.

Saldırıda hayatını kaybeden 12 kişi arasında Alman vatandaşların yanı sıra birer İtalya, İsrail, Polonya, Çekya ve Ukrayna vatandaşı da bulunuyor.

ALMANYA'DA TIR NOEL PAZARINA GİRDİ

Yaralıların ABD, İsrail, İspanya, İtalya, İngiltere, Macaristan, Finlandiya, Fransa ve Lübnan vatandaşlarından oluştuğu ancak hangi ülkeden kaç yaralının bulunduğu bilgisinin henüz paylaşmadığı ifade edildi.

Berlin'de geçen hafta bir tırın Breitscheidplatz Meydanı'ndaki Noel pazarına girmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi yaralanmıştı.

Saldırgan, olayın ardından kaçmış ve 4 gün sonra İtalya'nın Milano kentinde polisle girdiği silahlı çatışmada ölü ele geçirilmişti.