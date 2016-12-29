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“ABD ile Rusya’yı Kissinger normalleştirecek”

  • Giriş Tarihi: 29.12.2016
“ABD ile Rusya’yı Kissinger normalleştirecek”
“ABD ile Rusya’yı Kissinger normalleştirecek”

Alman Bild gazetesine göre eski ABD Dışişleri Bakanı , döneminde Washington-Moskova ilişkilerini düzeltecek

ABD'nin 20 Ocak'ta göreve başlayacak seçilmiş başkanı döneminde ABD ile Rusya arasındaki ilişkileri normalleştirmek için eski Dışişleri Bakanı 'ın devreye gireceği ileri sürüldü. Alman Bild gazetesinin haberine göre 1973-1977 arasında görev yapan ve şimdi 93 yaşında olan Kissinger'ın Moskova ile Washington arasındaki barış sürecini Çin'in gücünü artırması karşısında iki ülke için önemli bir adım olarak değerlendirdiği belirtildi. Rusya ile ABD arasındaki dengenin dünyanın istikrarını güçlendireceğini savunan Kissinger, Rusya Devlet Başkanı ile birçok defa görüşmüştü. Haberde Avrupalı istihbarat yetkililerinin analizlerine göre de Trump göreve başladığında Kissinger'ın tavsiyeleri doğrultusunda Rus karşıtı yaptırımları kaldıracak. Ukrayna krizinde ise Rusya'nın ülkenin doğu kısmındaki güvenliği garanti ettiği bir planın öne sürülmesi bekleniyor. Haberde Batı'nın Rusya'nın Kırım üzerindeki haklarını tanımasının da iki ülke arasında hiçbir sorun kalmaması için gereken şartlardan biri olduğu belirtiliyor. Öte yandan ABD Başkanlığı'na seçilen Donald Trump, "aşağılayıcı ve saygısızca davranıldığını" öne sürdüğü İsrail'e 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralana kadar "güçlü olması" çağrısında bulundu.

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