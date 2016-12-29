“DEAŞ Kerkük’e tekrar saldıracak”

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, "terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük'e yeniden saldıracağı" uyarısında bulunarak, merkezi yönetimden kente askeri güç göndermesini istedi. Salihi yaptığı yazılı açıklamada, DEAŞ'ın Kerkük'e yeniden saldıracağı yönünde "titiz güvenlik bilgisi" aldıklarını ifade etti. Irak Başbakanı Haydar el İbadi'ye "Kerkük'e acil askeri güç göndermesi" çağrısı yapan Salihi, "Kerkük'teki Türkmen, Arap ve Kürt bölgelerinin DEAŞ'ın saldırılarını test ettiği bir saha haline gelmemesi için Havice'nin kurtarılmasına yönelik operasyonun bir an önce başlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'ten bu yana Kerkük'ün batısında yer alan Havice ilçesini kontrolünde tutuyor. Her gün yüzlerce aile ölümü göze alarak Havice'den kaçıp güvenli bölgelere sığınmaya çalışıyor. Musul'u kuşatma altında tutan İbadi ise DEAŞ'ın silinmesi için Irak ordusunun 3 aylık bir süreye daha ihtiyacı olduğunu duyurdu.