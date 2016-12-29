Görmez'den İslam açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Terörün ve şiddetin en büyük mağduru İslam'ın kendisidir. En büyük terör, terörün kendisi değil, terörün İslam ile özdeşleştirilmesidir." dedi. Görmez, müftülerin illerde Diyanet İl Müdürleri mi, yoksa müftü mü olacaklarına karar vermesi gerektiğine dikkati çekerek, "Biz illerde Diyanet'in İl Müdürlüğü değiliz, müftüyüz" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) toplantı salonunda, Ankara Müftülüğü için düzenlenen devir teslim törenine katıldı. Görmez, her görevin bir emanet ve mesuliyet olduğunu belirtti.



Görmez, her idari görevin ateşten gömlek olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Diyanet görevi ateşten cübbedir. Gömlek vücudun yarısını yakar fakat cübbe vücudun tamamını yakar. Sorumluluk yerine getirilmediği zaman vücudun tamamını yakar. Bir de başımıza koyduğumuz sarık vardır. O sarık, hiçbir leke kabul etmez. Atalarımız, büyüklerimiz, geleneğimiz, sarığın üzerinde sarılı olan beyaz kumaşın 7 metre olmasını bir gelenek olarak kabul etmiştir. Çok derin bir manası vardır 7 metre oluşunun. Çünkü 7 metre, herkesin ebediyete ve ahirete giderken sarıldığı kumaşın ölçüsüdür. Dolayısıyla başına sarık saran insan, her an Rabbine kavuşmaya hazır demektir, her an Allah'ın huzuruna gitmeye ve orada hesap vermeye hazır demektir. Kalbi hazır, ruhu hazır demektir. Onun için bu görevleri üstlenen her arkadaşımıza biz dua etmeliyiz ki hem üzerindeki cübbe vücudunu yakmasın hem de başındaki sarığa hiçbir leke düşürmeden bu ulvi görevi hakkıyla ifa edebilsin."

"Diyoruz ki sloganımız şu olsun, atanmış din görevlisi yok, adanmış din gönüllüsü olsun. Her birimiz adanmış din görevlisi olduğumuz zaman, hademe-i hayrat olduğumuz zaman, iyiliğe, güzelliğe, hayra öncülük yaptığımız zaman görevlerimizi hakkıyla ifa etmiş oluruz. Reklam, şov, propaganda ile irşad, tebliğ ve davet yan yana gelemez. Diyanet hizmetleri reklam ve propaganda kelimeleriyle ifade edilmez. İrşad, davet ve tebliğ kavramlarıyla ifade edilir."