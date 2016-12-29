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, 11.5 milyar dolarlık alacak

  • Giriş Tarihi: 29.12.2016
Mısır, 11.5 milyar dolarlık silah alacak
Mısır, 11.5 milyar dolarlık silah alacak

, ABD ile 11.5 milyar dolarlık bir savunma anlaşması imzaladı. Mısır yönetimi imzaladığı sözleşmeyle Mısır Hava Kuvvetleri'ne çok sayıda Lockheed Martin üretimi F-16 alacak. Anlaşma iki ülke arasında imzalanan DB-110 Keşif programının bir parçası olarak imzalandı. Mısır hükümeti savunma harcamalarına bütçeden önemli bir yer ayırırken, Mısır bir süredir devalüasyon krizi yaşıyor. Ekim ayında 1000 Mısır lirası 112 dolara tekabül ederken, aralık ayında 55 dolara tekabül etmeye başlamıştı.

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