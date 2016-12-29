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Trump’a karşı önlem aldı

  • Giriş Tarihi: 29.12.2016
San Francisco Trump’a karşı önlem aldı
San Francisco Trump’a karşı önlem aldı

eyaletine bağlı kenti, Hispanik kökenli ABD vatandaşı ve göçmenlere karşı söylemlerde bulunan başkanlık görevine başlamadan önce birtakım önlemler aldı. Trump'ın da doğduğu yer olan kentin Denetim Kurulu Başkanı London Breed'in, San Francisco'nun Trump'ın seçilmesiyle tehlikeye giren değerlere olan bağlılığı taahhüt altına aldıklarını söyledi. Breed, Trump'tan gelecek herhangi bir tehdit karşısında San Francisco'nun "Sığınak Kent" olmaya devam edeceği ve başka ülkelerde doğan ancak kentte yaşayan kadın ve erkeklere sırt dönülmeyeceğini belirtti.

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