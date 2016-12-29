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’da na !

AA
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 22:29
Ukrayna’da devlet kurumlarına siber saldırı!
Ukrayna’da devlet kurumlarına siber saldırı!

Devlet Başkanı Poroşenko, son iki ayda na yaklaşık 6 bin 500 yapıldığını açıkladı

Devlet Başkanı Petro Poroşenko, son iki ayda Ukrayna'da na yönelik yaklaşık 6 bin 500 düzenlendiğini belirtti.

Poroşenko, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, enformasyon güvenliğinin sağlanması ve siber saldırılarının durdurulması için gereken önlemler üzerinde çalışıldığını söyledi. Poroşenko, "Son iki aydır 5 devlet kurumuna ve 31 devlet bilgi kaynağına yaklaşık 6 bin 500 planlanmış siber saldırı gerçekleştirildiği ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Poroşenko, Ukrayna'ya yönelik siber saldırılara doğrudan veya dolaylı olarak Rus özel servisinin dahil olduğunu öne sürdü.

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