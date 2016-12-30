Ateşkese 7 grup katıldı

Suriye’de Türkiye ve Rusya öncülüğünde sağlanan ateşkes gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Rusya Savunma Bakanlığı ateşkese katılan grupların listesini yayımladı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde Suriye'de varılan ateşkese katılan grupların listesi yayınlandı. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre Suriye konusunda varılan ve 30 Aralık 00.00'da uygulanmaya başlayacak ateşkese katılan 7 grubun toplam militan sayısı 50 bin civarında. Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yaptığı açıklamada diğer küçük gruplarla birlikte ateşkesi kabul eden grup sayısının 60 bin civarında olduğunu vurguladı.



ÖRGÜTLER VE MİLİTANLARI

Şoygu, daha önce Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla ve Türkiye'nin arabuluculuğunda iki ay boyunca Suriyeli muhalif grupların liderleriyle görüştüğünü, görüşmelere en etkili 7 grubun liderlerinin katıldığını belirtmişti.

Feylak el Şam: Halep, İdlib, Hama ve Humus'ta faaliyet gösteriyor, 4 bin militanı var.

Ahrar'uş Şam: Halep, Şam, Deraa, İdlib, Lazkiye, Hama ve Humusta faaliyet gösteriyor, 16 bin militanı var.

Ceyşul İslam: Halep, Şam, Deraa, Deyr ez-Zor, Lazkiye, Hama ve Humus'ta faaliyet gösteriyor, 12 bin militanı var.

Suvar el Şam: Halep, İdlib ve Lazkiye'de faaliyet gösteriyor, 2.5 bin militanı var.

Ceyşul Mücahidin: Halep, İdlib ve Hama'da faaliyet gösteriyor, 8 bin militanı var.

Ceyş İdlib: İdlib'de faaliyet gösteriyor, en az 6 bin militanı var.

Cebhe eş Samiye (Şamiye Cephesi): Halep, İdlib ve Şam'da faaliyet gösteriyor, yaklaşık 3 bin militanı var.



60 BİN MUHALİFTEN DESTEK

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriyeli taraflar arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına 60 binden fazla militanın katıldığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptıkları toplantıda konuşan Şoygu, "Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Putin'in talimatı doğrultusunda ve Türkiye'nin arabuluculuğunda iki ay boyunca Suriyeli muhalif grupların liderleriyle görüştü. Bu gruplar, Suriye'nin orta ve kuzey bölgelerinin büyük bölümünü kontrol ediyor" dedi. Savunma Bakanı, bu gruplardaki toplam militan sayısının 60 binden fazla olduğunun altını çizdi.