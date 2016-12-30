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Ban Ki-mun BM'ye veda etti

AA
  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 21:48
Ban Ki-mun BM'ye veda etti
Ban Ki-mun BM'ye veda etti

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 10 yıllık görev süresinin dolmasının ardından New York'taki Genel Merkez'de personele veda ederek BM'den ayrıldı.

Ban, ayrılmadan önce yaptığı veda konuşmasında BM Genel Sekreteri olarak görev yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Genel Sekreter Ban, kendisine veda etmek için toplanan personele teşekkür ettikten sonra BM'den ayrıldı.

-BAN, TİMES MEYDANI'NDA YENİ YIL KUTLAMALARINA KATILACAK

Ban, Genel Sekreter olarak New York'taki dünyaca ünlü Times Meydanı'nda düzenlenen yeni yıl kutlamalarına da katılacak. Ban, yeni yıl kutlamalarının sembolü olan geleneksel kristal top düşürme töreninde, topu düşürecek düğmeye basacak.

BM'nin 9. Genel Sekreteri olarak seçilen Portekizli Antonio Guterres ise 1 Ocak'ta göreve başlayacak.

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