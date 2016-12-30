X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER BMGK sonrası Rusya'dan kritik açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

sonrası 'dan kritik açıklama

DHA
  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 23:53
BMGK sonrası Rusya'dan kritik açıklama
BMGK sonrası Rusya'dan kritik açıklama

Suriye'deki ateşkes mutabakatını 'ya sunan Vitaly Churkin, BM üyelerinin bazı önerileri olduğunu, bunu 'yle hemen görüşeceklerini söyledi.

'nın (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, ile Rusya'nın garantörlüğü altında, Suriye'de sağlanan ateşkesin desteklenmesini öngören karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi'ne sunduklarını söyledi.

"BM'NİN ÖNERİLERİ VAR, TÜRKİYE TARAFIYLA HEMEN TEMASA GEÇECEĞİZ"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Churkin, Güvenlik Konseyi üyelerinin taslak metnin iyileştirilmesi yönünde, bazı önerilerde bulunduklarını, bunların metne sokulmasının sorun olmayacağını, Türk tarafı ile de hemen temasa geçileceğini söyledi.

Al Nusra örgütünün ılımlı bir muhalif mi yoksa terörist bir örgüt mü olduğuna ilişkin, ABD ile görüş ayrılıkları olduğunu belirten Churkin bu konunun da açıklığa kavuşturulduğunu söyledi.

Türkiye ve Rusya'nın kalıcı bir ateşkesin sağlanabilmesi için BM'ye el uzatmaya karar verdiklerini söyleyen Churkin, BM'nin Astana'da yapılacak toplantıya katılmasını beklediklerini, buradan da Cenevre görüşmelerinin yolunun yeniden açılabileceğini belirtti.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.