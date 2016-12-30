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: 'ye cevabın ne olacağına karar verecek!

AA
  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 01:46
Kremlin: ABD'ye cevabın ne olacağına Putin karar verecek!
Kremlin: ABD'ye cevabın ne olacağına Putin karar verecek!

Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'nin, 35 Rus ın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemesine "mütekabiliyet prensibine" göre karşılık verileceğini ve cevabın ne olacağına Devlet Başkanı Vladimir 'in karar vereceğini söyledi.

Rus basınına konuşan Peskov, "Şu an nasıl karşılık vereceğimizi söyleyemem ama bu durumda mütekabiliyet prensibi alternatifsiz bir şekilde kullanılır. Devlet Başkanı 'in belirleyeceği yönde gerekli cevabı vereceğiz" dedi.

Peskov, 'nin iddialarını kabul etmediklerine vurgu yaparak, "İki ülke ilişkilerini tahrip edecek böyle bir kararın yakında görevinden ayrılacak Beyaz Saray yönetimi tarafından alınması şaşkınlık oluşturuyor. Bu kararı uluslararası hukuk açısından gayrimeşru görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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