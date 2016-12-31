Çin yeni yıla girdi!

Çin, başkent Pekin ve ülke genelinde yapılan kutlamalarla 2017'ye coşkuyla girdi.

Çin, ülke genelinde düzenlenen havai fişek ve yeni yıl fenerleriyle yeni yıla "merhaba" dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2017'de dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesi için Pekin yönetiminin dünyadaki tüm partnerlerini ortak çaba harcayarak, daha sıkı çalışmaya davet etti.

ÇİN YENİ YILI

Çin'de "Bahar Bayramı" olarak bilinen Çin Yeni Yılı, gelecek ay sonunda kutlanacak. Çinlilerin kullandığı 12 Hayvanlı Takvim'e göre 2017 yılı "Horoz Yılı" olarak kutlanacak. Ülkede, 27 Ocak'ta "Maymun Yılı" geride kalacak ve 28 Ocak'ta "Horoz Yılı"na girilecek.

Her yıl takvimde yer alan faklı bir hayvanın ismi o yıla veriliyor. Çin takvimi, ayın hareketlerine göre belirlendiğinden, yılbaşı her yıl farklılık gösteriyor.

Çin'in en önemli geleneksel bayramı olan Çin Yeni Yılı, çalışma hayatının giderek daha sıkılaştığı ülkede halkın, aileleri ve arkadaşları ile rahatlıkla vakit geçirebileceği bir zaman dilimini oluşturuyor.

Çin Yeni Yılı, Malezya, Endonezya, Tayland ve Japonya gibi Asya ülkelerinde de kutlanıyor.