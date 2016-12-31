Rusya'dan Türkiye'ye teşekkür!

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkesi destekleyen kararın hazırlanmasında "önemli katkılarından" dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

BMGK'daki oylamanın ardından söz alan Churkin, bu yılın çok zor bir sene olduğuna dikkati çekerek, bir takım kazançlar sağlamak yerine ortak hedeflere odaklanılırsa önemli kararlar alınabileceğini söyledi.

Güvenlik Konseyi'nin Rusya ve Türkiye'nin çabalarına destek vermesinin çok önemli olduğunu belirten Vitaly Churkin, "Türkiye'ye, kararın hazırlanmasındaki önemli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

BMGK KARARI SURİYE'DE ATEŞKESİ DESTEKLİYOR

Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'de şiddeti sona erdirme ve siyasi görüşmeleri hızlandırmaya yönelik çabalarını destekleyen karar, BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Suriye'de ülke geneline "acilen, güvenli ve engelsiz" insani yardım ulaştırılmasını da talep eden kararda, ocak ayının sonlarına doğru rejim ve muhalifler arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak görüşmelerin memnuniyet verici olduğu belirtildi.

Kararda, Astana'daki görüşmelerin, 8 Şubat'ta BM gözetiminde başlayacak barış görüşmeleri öncesi önemli bir adım olduğu ifade edildi.