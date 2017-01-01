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'' onu işinden etti

AA
  • Giriş Tarihi: 1.1.2017 02:02
'Noel Baba' onu işinden etti
'Noel Baba' onu işinden etti

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Parco Della Musica Oditoryumu, seyircilerine " yoktur" diyen orkestra şefini değiştirdi.

ANSA ajansının haberine göre, Giacomo Loprieno adlı orkestra şefi, perşembe günü "Frozen" adlı gösteriyi izledikten sonra alkışlamayan seyircilere kızdı.

Loprieno, çoğunluğunu çocukların oluşturduğu seyircilerine, iyi çocuklara kırmızı elbiselerle hediye dağıtan 'nın aslında yok olduğunu söyledi.

Olayın sosyal medyada yayılması ve ebeveynlerin tepkisi üzerine Oditoryum yönetimi, sosyal medya hesabından dün yeni orkestra şefi Marco Dallara'nın Noel Baba kıyafetli bir kişiyle çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

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