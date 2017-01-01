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: 'de sını kabul etti!

AA
  • Giriş Tarihi: 1.1.2017 02:01
SON DAKİKA: BMGK Suriye'de ateşkes tasarısını kabul etti!
SON DAKİKA: BMGK Suriye'de ateşkes tasarısını kabul etti!

Güvenlik Konseyi'nde (), ve 'nın, 'de şiddeti sona erdirme ve siyasi görüşmeleri hızlandırmaya yönelik çabalarını destekleyen karar, BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

, 'de yürürlüğe giren mutabakatını kapalı oturumda görüştükten sonra ve tarafından Konsey'e sunulan karar sını oyladı.

Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'de şiddeti sona erdirme ve siyasi görüşmeleri hızlandırmaya yönelik çabalarını destekleyen karar, Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Karar, ayrıca ülke geneline "acilen, güvenli ve engelsiz" insani yardım ulaştırılmasını ve ocak ayının sonlarına doğru rejim ve muhalifler arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da, BM'nin kolaylaştırıcılığında müzakerelerin başlamasını talep ediyor.

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