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: Bağdat'ta üç patlama: 52 ölü

  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 19:22 Güncelleme Tarihi: 2.1.2017 19:27
Son dakika: Bağdat'ta üç patlama: 52 ölü
Son dakika: Bağdat'ta üç patlama: 52 ölü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen üç ayrı saldırıda 52 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi de yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın Sadr bölgesinde bomba yüklü araç saldırısını gerçekleştirildi. Olayda en az 32 kişi hayatını kaybederken 61 kişi de yaralandı. Öğle saatlerinde Bağdat'ta iki patlama sesi daha duyuldu. Bağdat'ın merkezi ve doğusunda bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı. Iraklı güçler kentin doğusunda üçüncü bir patlamanın yaşandığını duyurdu. Üçüncü patlamaya ilişkin can veya mal kaybı hakkında bir açıklama yapılmadı.

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