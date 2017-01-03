X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER İsrail Başbakanı Netanyahu'ya rüşvet soruşturması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

ı 'ya sı!

AA
  • Giriş Tarihi: 3.1.2017 01:57 Güncelleme Tarihi: 3.1.2017 02:12
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya rüşvet soruşturması!
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya rüşvet soruşturması!

ı Binyamin hakkında aldığı iddiasıyla başlatıldığı bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele amacıyla kurulan Lahav 433 biriminden sorgu hakimleri, 'nun Kudüs'te ikamet ettiği konuta gelerek ya başladı.

Haretz gazetesi ise Netanyahu aleyhinde yüz binlerce dolarlık hediye ve aldığı yönünde yeterli bilgi toplandığını, polisin soruşturmayı Amerikalı iş adamı Ronald Lauder'ın ifadelerine dayandırdığını ifade etti. Gazetede, Lauder'in, Netanyahu'ya lüks bir takım elbise hediye ettiğini ve oğlu Yair'in yurt dışı gezisini finanse ettiğini itiraf ettiği ancak polisin Lauder'in, Netanyahu'ya söylediğinden daha yüklü miktarda hediyeler verdiğini düşündüğü aktarıldı.

Haberde, Netanyahu'nun ailesine de başka bir dava kapsamında soruşturma açılacağı iddia edildi ancak davanın içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi.

Öte yandan Netanyahu, İsrail basınında yer alan haberlere göre, soruşturma başlamadan önce yaptığı açıklamada, "Basında televizyon kanallarında ve muhalefet kanadında kutlama haberleri yapıldığını duyuyoruz. Kutlama yapmadan önce bekleyin. Polis soruşturmadan hiçbir sonuç elde edemeyecek." dedi.

İsrail'in Kanal 2 televizyonu cuma günü, soruşturma nedeninin Netanyahu'nun "biri İsrailli diğeri yabancı iki iş adamından yüksek miktarda rüşvet aldığı" yönündeki iddialar olduğunu öne sürmüştü.

Netanyahu'nun yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmesi gerekiyor.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.