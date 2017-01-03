Mars’ta şu an bile hayat olabilir

NASA’nın Curiosity robotu Mars’ın yüzeyinde kalsiyum sülfat içinde bor buldu. Bu keşif, Mars’ta normal organizmaların yaşamasına imkân verecek yeraltı su kaynaklarının bulunduğu anlamına geliyor

Amerikan Uzay Ajansı'nın (NASA) 2012'den bu yana Mars'ta keşif yapan Curiosity aracı, şimdiye kadarki en önemli bilgiyi Dünya'ya ulaştırdı: Kızıl Gezegen'in yüzeyinde, geçmişte hatta halen dahi hayatın var olduğuna işaret eden mineral depolarının izlerini tespit etti! Keşif aracının, halen araştırma yürüttüğü Gale Krateri'ndeki Sharp Dağı yakınlarında kalsiyum sülfat damarları içinde tespit ettiği bor mineralinin, gezegende bir zamanlar suyun bulunduğu ve bunun yaşamsal koşulların oluşması için uygun olduğu belirtildi. Curiosity'nin yüzeyden her 25 metrede bir örnek aldığını belirten NASA yetkilileri, en düşük seviyeden alınan örneklerin burada eskiden bir gölün var olduğu işaret ettiğini söyledi. Curiosity'nin, Kızıl Gezegen'de Dünya'da bulunan bor mineralinin yanı sıra kırmızı demir oksit ve kil mineralleri de bulunduğu bildirildi. NASA'nın Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nın yaptığı açıklamaya göre; suda yüksek çözünürlüğe sahip olan bor mineralinin izlerine, genelde buharlaşmış su kaynaklarının yoğun olduğu yerlerde rastlanıyor. Dolayısıyla Kızıl Gezegen'de bor bulunması geçmişte yaşamsal su kaynaklarının mevcudiyetini işaret ediyor olabilir. Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi'nden jeolog John Grotzinger bu bilgileri verdiği toplantıda "Bu gezegende yaşamın var olduğunu gösteren tüm veriler ortada. Veriler bize ayrıca orada yaşamsal anlamda olağanüstü bir durumun olmadığını gösteriyor. Gale Kriteri asidik bir ortama sahip. Ancak aşırı değil. Asidik ortamda yetişebilen organizmalar burada rahatlıkla yaşayabilir" diye konuştu.



SU 0-60 DERECE ARASI

LOS Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndan araştırmacı Patrick Gasda ise "Eğer kalsiyum sülfat mineral damarları içinde bulduğumuz bor Dünya'dakine benzer özellikteyse, o zaman Curiosity'nin bulgularına dayanarak Mars'ın yer altı sularının 0 ila 60 derece arası sıcaklığa ve alkali bakımından nötr özelliğe sahip olduğu sonucuna varabiliriz" dedi. Ayrıca Gasda, bunun geçmişte normal organizmaların yaşamasına imkan verecek yeraltı su kaynaklarının bulunduğu anlamına gelebileceğini belirtti.