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'de 7,2 büyüklüğünde

  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 03:44 Güncelleme Tarihi: 4.1.2017 03:49
Fiji'de 7,2 büyüklüğünde deprem
Fiji'de 7,2 büyüklüğünde deprem

açıklarında 7,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 15 kilometre derinlikte oluşan 7,2 büyüklüğündeki in merkez üssünün 'nin başkenti Suva'ya 283 kilometre uzaklıkta bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, bu yer sarsıntısında herhangi bir hasar oluşmadığı, depremin ardından verilen uyarısının da kaldırıldığı ifade edildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezinin açıklamasında ise depremin merkez üssüne 300 kilometreye kadar olan bölgelere tehlikeli dalgaların ulaşabileceği duyuruldu ancak daha sonra bu tehdidin geçtiği kaydedildi.

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