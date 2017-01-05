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, ’in oğlunu ne ekledi!

AA
  • Giriş Tarihi: 5.1.2017 22:11
ABD, Usame bin Ladin’in oğlunu terör listesine ekledi!
ABD, Usame bin Ladin’in oğlunu terör listesine ekledi!

, ’in oğlu Hamza ’i küresel teröristler listesine dahil etti.

'ndan yapılan açıklamada, Hamza 'in, ABD'nin ulusal güvenliğine, dış politikası ile ekonomisine tehdit oluşturduğu için bu listeye dahil edildiği bildirildi.

Bin Ladin'in, ABD yasalarına konu mal varlığının bloke edildiği belirtilen açıklamada, ABD vatandaşlarının da bu kişiyle herhangi bir iş yapmasının yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, Ağustos 2015'de liderlerinden Ayman el-Zavahiri'nin 'i örgütün üst düzey isimlerinden biri olarak tanıttığını belirtildi.

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