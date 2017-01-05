Kızıl Gezegen’e özel buzdan ev

NASA, Mars için ev tasarladı... Eskimoların iglo evlerini andıran yapılar yüksek radyasyon ve olağanüstü ısı değerlerine karşı buzla kaplanacak

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars'a yollanması planlanan insan kolonisi için tasarladığı yerleşim alanlarının çizimlerini yayımladı. Tasarlanan evler Mars'taki yüksek radyasyon ve olağanüstü ısı değerleri nedeniyle buzla kaplı. Kuzey Kutbu'nda yaşayan Eskimoların iglo evlerini andırıyor. Evlerin dış katmanındaki buzun sürekli korunması amacıyla bir su deposu bulunuyor ve bir sistem buzun devamlı kalmasını sağlıyor. NASA'nın Virginia'daki Langley Araştırma Merkezi'nden kıdemli sistem mühendisi Kevin Vipavetz projenin geliştirilme aşaması için şöyle konuştu: "On yıllık süre zarfında ihtiyaçları ve hedefleri belirledikten sonra Buz Ev tasarımı için çok sayıda çılgın ve kural dışı fikir bulduk ve fikirler sayesinde evin ses mühendisliği için çözümler ürettik."



ŞİŞİRİLEREK KURULUYOR

Kubbe şeklinde olan evler koloniye kolaylık sağlamak amacıyla şişirilerek kuruluyor. Projedeki resmi adı Mars Buz Evi (The Mars Ice Home) olan barınağın şişirilmesi için geliştirilmiş tüp şeklindeki cihazın girişi, ev tamamen şiştiği zaman kalın bir buz tabakasıyla kaplanıyor. Tasarımı yapan mühendisler "Mars Buz Evi, sahip olduğu avantajlarla da cezbedici bir konsept oluşturuyor. Hafif ve basit robotlarla taşınabiliyor ve yeri değiştirilebiliyor. Koloni gelmeden önce suyla doluyor" sözleriyle evin Mars şartlarında pratik bir kullanımı olduğunu söylüyor. Projeyi geliştiren araştırma merkezinde görev yapan uzman Sheila Ann Thibeault ise "Buz Ev'de kullanılan maddeler ultraviole ışınlar, yüklü partikül radyasyonu, atomik oksijenler, perkloratlar ve toz fırtınalarının olduğu Mars'ın sert atmosferine uzun yıllar dayanmak zorunda" diye konuştu. "Buz Ev"in asıl amacı astronotları kozmik ışınlar gibi yüksek radyasyondan korumak. Zira bu ışınlar hücrelere zarar veriyor ve kanser ve akut radyasyon sendromu gibi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Bu özellik Buz Ev'i Kızıl Gezegen için tasarlanmış diğer ev projelerine üstün kılıyor. Evin hafif olması, şişirilebilmesi ve gün ışığını içine almadı da tercih edilme şansını artırıyor.