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sında ikinci kez verdi!

AA
  • Giriş Tarihi: 5.1.2017 22:07
Netanyahu yolsuzluk soruşturmasında ikinci kez ifade verdi!
Netanyahu yolsuzluk soruşturmasında ikinci kez ifade verdi!

Başbakanı Binyamin 'nun, hakkında açılan sı kapsamında polise ikinci kez verdiği bildirildi.

Yediot Ahronot gazetesinin resmi internet sayfasında yer alan haberde, polisinin, iş adamlarından rüşvet aldığı ve hediyeler kabul ettiği şüphesiyle Başbakan 'yu ikinci kez sorguladığı kaydedildi.

nın Netanyahu'nun Kudüs'teki başbakanlık konutunda gerçekleştiği belirtilen haberde, soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Netanyahu, İsrail polis teşkilatında suçlarıyla mücadele amacıyla kurulan "Lahav 433" biriminden polislere, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında pazartesi günü 3 saat vermişti.

Rüşvet iddialarına daha sonra sosyal medya hesabından cevap veren Netanyahu, "Yıllardır bana ve aileme karşı yürütülen eziyet neticesinde dün hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey de çıkmayacak, çünkü hiç bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmesi gerekiyor.

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