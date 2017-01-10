Afganistan'da meclis binası yakınında iki patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki parlamento binası yakınında bomba yüklü araç ve canlı bomba olmak üzere iki ayrı saldırı düzenlendi. Birbiriyle bağlantılı saldırılardan sonra ilk gelen bilgilere göre en az 25 can kaybı var.

Afganistan gelen son dakika haberine göre; başkent Kabil'deki parlamento binası yakınında bomba yüklü bir aracın patlatıldığını, hemen ardından da bir intihar saldırganının kendisini havaya uçurduğunu bildiriyor.

Reuters haber ajansı, parlamento binası yakınında bomba yüklü bir aracın patlatıldığını, hemen ardından da bir intihar saldırganının kendisini havaya uçurduğunu bildiriyor.

Birbiriyle bağlantılı saldırılardan sonra ilk gelen bilgilere göre en az 25 can kaybı var.