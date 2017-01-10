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de ölü sayısı 25'e yükseldi

AA
  • Giriş Tarihi: 10.1.2017 12:29
Selde ölü sayısı 25'e yükseldi
Selde ölü sayısı 25'e yükseldi

'ı etkisi altına alan de hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e çıktı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde 12 kenti etkisi altına alan yağışların ve in 1 milyon kişiyi etkilediği, 25 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirildi.

SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Açıklamada, ülkenin diğer bölgeleri ile güney kentlerini bağlayan yolların sular altında kaldığı, bölgede bir havalimanının ve okulların kapalı olduğu ifade edildi. Ülkede mahsur kalan binlerce kişiye ulaşılması, su, gıda ile ilaç ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılmıştı.

BÖLGEDEKİ TÜM KIŞLALAR SİVİLLER İÇİN AÇILDI

Deniz Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisinin, üssü olarak kullanılmak üzere Nakhon Si Thammarat bölgesindeki limana demir attığı, askeri helikopterlerin yardım dağıtımı ve kurtarma çalışmalarında görevlendirildiği belirtilmişti. Kuzey Bölge Birlikleri Komutanı Piyawat Nakwanich, bölgedeki tüm kışlaların siviller için barınak olarak kullanılmak üzere geçici olarak açıldığını açıklamıştı.



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