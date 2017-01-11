İngiltere Başbakanı Theresa May Türkiye'ye geliyor

İngiltere Başbakanı Theresa May'in bu ay sonunda planlanan Türkiye ziyareti konusunda Başbakanlık, Türkiye'nin güvenlik ve terörle mücadele gibi birçok konuda İngiltere'nin önemli bir ortağı olduğunu belirtti.

İngiliz hükümeti, Cenevre'de devam eden Kıbrıs barış görüşmelerinin önemli bir fırsat olduğunu ve bir çözüme ulaşılması için ellerinden gelen tüm desteği vereceğini bildirdi.

ingiltere Başbakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Kıbrıs görüşmelerinde son aylarda kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyan garantör ülke İngiltere, adada tarafların gösterdiği "cesur liderliğin" önemini vurguladı.

İNGİLTERE'DEN KIBRIS İÇİN TAM DESTEK

Kıbrıs sorununun çözümünün sadece ada halkına değil, bölgeye de yarar sağlayacağını kaydeden İngiltere Başbakanlığı kaynakları, mevcut görüşmelere tam destek verdiklerini belirtti.

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Taraflara "yapıcı ve esnek" olmaları tavsiyesinde bulunan Başbakanlık, böylece bir çözüme ulaşılabileceğini kaydetti. Kaynaklar, mevcut görüşmelerinin çözüm için önemli bir fırsat olduğunu ve İngiliz hükümetinin elinden gelen desteği vereceğinin altını çizdi.

MAY'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

İngiltere Başbakanı Theresa May bu ay sonunda Türkiye planlı bir ziyaret gerçekleştirecek