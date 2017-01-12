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'de Kıbrıs konferansı başladı

  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 13:57 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 13:59
Cenevre'de Kıbrıs konferansı başladı
Cenevre'de Kıbrıs konferansı başladı

Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 15 Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler çerçevesinde düzenlenen uluslararası konferans İsviçre'nin kentinde başladı.

BM Ofisi'ndeki tarihi konferansın açılışını BM Genel Sekreteri yaptı.

Konferansa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılıyor.

"Özel gözlemci" sıfatıyla konferansta yer alan Avrupa Birliği'ni (AB) ise AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini temsil ediyor.

Konferansa saat 13.00'da ara verildikten sonra, 14.45'te BM Genel Sekreteri Gutteres, Kıbrıslı liderlerin de eşlik edeceği bir basın toplantısı düzenleyecek. Konferansta tarafların akşam 18.00'da yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Konferansın ana gündem maddesini, müzakerelerin 6 temel başlığından biri olan "Güvenlik ve Garantiler??" oluşturuyor.

Kıbrıslı liderlerin son üç ayda İsviçre'de üçüncü kez bir araya geldiği Cenevre'deki uluslararası konferans, adanın geleceğinde belirleyeceği rol oynayabilir.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin, arabuluculuğunda son 19 aydır devam eden müzakereleri Ekonomi?, AB?, Mülkiyet?, Yönetim-Güç Paylaşımı?, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler??" olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.

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