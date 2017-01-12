“Türkiye’de, Londra’dan daha güvendeyim”

Son zamanlarda Türkiye aleyhindeki haberleriyle çok tartışılan İngiltere merkezli BBC televizyonunun kıdemli muhabiri ve sunucusu Türkiye hakkında konuştu. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Boat Fuarı'nda Türkiye standını ziyaret eden BBC muhabiri Michael Buerk, DHA'ya yaptığı açıklamada kendini Türkiye'de Londra'da olduğundan daha güvende hissettiğini söyledi. Uzun yıllar BBC'nin yurtdışı muhabirliği yapan ünlü gazeteci Türkiye'de son zamanlarda yaşanan terör saldırılarından hiç korkmadığı ve terör olaylarının dünyanın her yerinde yaşanan şeyler olduğunu ifade etti. Türkiye hayranı olduğunu söyleyen Buerk, "Türkiye'de yelkenlim var. 25 yıldır Göcek ve Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında yelken yapıyorum. Tanıştığım herkese Türkiye'ye gitmesini söylüyorum" diye konuştu.



HERKES TATİL İSTİYOR

Buerk sözlerine şöyle devam etti; "İngiltere'de de terör var. Irlanda Kurtuluş Örgütü, El-Kaide ve DEAŞ gibi örgütlerle mücadele ediyoruz. Zor günlerden geçiriyoruz. Türkiye zor zamanlar yaşıyor. Biz de farklı nedenlerden dolayı zor günler yaşıyoruz çünkü Avrupa Birliği'nden ayrılıyoruz. İnsanlar 'Dünya nereye gidiyor?' diye endişeli ama herkes yine de tatile gitmek istiyor. Herkes Akdeniz'in en güzel koylarında yelken açmak istiyor. Hepimiz şu an Türkiye'de olmak istiyoruz. Şu anda düşündüğüm tek şey nisan ayının bir an önce gelmesi ve Türkiye'ye gitmek."