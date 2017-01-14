X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Atom bombası vız geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Atom bombası vız geldi

DIŞ HABERLER
  • Giriş Tarihi: 14.1.2017
Atom bombası vız geldi
Atom bombası vız geldi

ABD'nin başkenti Washington'daki Ulusal Arboretum'unda bulunan bir bonsai ağacı tam 392 yaşında. Onu farklı kılan özelliği ise yaşından çok, 1945'te Japonya'nın Hiroşima'ya atılan atom bombasına rağmen hayatta kalmış olması. Ulusal Bonsai ve Penjing Müzesi'ndeki ağaç, 1976'da Japon- Amerikan dostluğunu temsilen diğer 52 numuneyle beraber bonsai ustası Masaru Yamaki tarafından ABD'deki arboretuma bağışlanmıştı. 200 yıl yaşayabilen bonsai'lerin ömrünü ikiye katlayan ağacın hikâyesi sosyal medyada paylaşılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.