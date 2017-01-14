Kosova ile Sırbistan arasında gergilik!

Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerde tansiyonun son günlerde yükselmesini sağlayan yeni bir gelişme daha yaşandı.

Sırbistan tarafından başkent Belgrad ile Sırpların çoğunlukta olduğu Kosova'nın Kuzey Mitroviça şehrine sefer yapacak tren yola çıktı. İzin almadan Kosova topraklarına tren seferleri düzenlemeye başlayan Sırbistan, Kosova Hükumetinin kontrolünde olmayan ülkenin kuzeyine bir ay süreyle deneme tren seferleri düzenleyecek. Ardından Belgrad ile Kuzey Mitroviça arasındaki tren seferleri düzenli olarak gerçekleşecek.



Üzerinde "Kosova Sırbistan'ındır" ibaresinin yazılı olduğu ve Kosova'daki Sırp Ortodoks kiliselerinde yer alan fresklerin çizili olduğu tren, Belgrad tarafından kültürel mirası tanıtma olarak tanımlandı.







KOSOVA AB'YE BAŞVURDU

Sırbistan'nın Kosova'ya, ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal ederek tren seferlerini başlatması Kosova'da tehlikeli provokasyon olarak nitelendirildi. Priştine, tren seferini illegal olarak tanımlayarak, Sırbistan'nın bu girişiminin, Kosova'daki durumun istikrarsızlığa sürüklenmesine yönelik olduğunu değerlendirdi.



Kosova Avrupa Birliği'nden Sırbistan'ın Kosova'ya düzenlediği illegal tren seferlerini durdurmasını talep etti.



Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milliyetçi ibare ve renklere boyanmış trenin Kosova'ya giriş yapmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Thaçi, "Sırbistan'ın izin almadan tren seferlerini başlatması tehlikeli bir provokasyondur" ifadesini kullandı.



İki ülke arasındaki gerginlik, Kosova'nın eski başbakanlarından Ramush Haradinaj'ın Sırp makamlarının tutuklama kararı üzerine geçen hafta Fransa'da gözaltına alınmasıyla başlamıştı.