Macar hükümeti Soros’a savaş açtı

Avrupa’da ABD’li yatırımcı George Soros’un sivil toplum kuruluşlarına yönelik tepkiler artıyor. Son olarak Macaristan’da hükümet bu vakıflara karşı harekete geçme kararı aldı

Macaristan'da merkez sağ Fidesz hükümeti, ABD'li ünlü yatırımcı George Soros'un sivil toplum kuruluşlarını, kendi çıkarlarını yerel hükümetlere dikte ettirmek için kullandığını iddia etti. Fidesz Grubu Başkan Vekili Szilard Nemeth, Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında Macaristan Ulusal Meclisi'nde, sivil toplum kuruluşları yöneticilerine mal bildirimi zorunluluğu getirilmesi yönünde yasa tasarısı hazırlanmasını değerlendirdi. Amerikalı yatırımcı George Soros'un sivil toplum kuruluşlarını kendi çıkarlarını yerel hükümetlere dikte ettirmek için kullandığını iddia eden Nemeth, Macaristan'ın sığınmacı politikasını sivil toplum kuruluşlarının çok ciddi bir şekilde eleştirmesinin de bu kapsamda olduğunu savundu. Nemeth, "Her türlü aracı kullanarak bu kuruluşları sıkıştırmak gerekli ve bence buradan temizlenmeli. Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesi ile bunun uluslararası fırsatının da geldiğini hissediyorum" dedi.