Macar hükümeti Soros’a savaş açtı

Avrupa’da ABD’li yatırımcı George Soros’un sivil toplum kuruluşlarına yönelik tepkiler artıyor. Son olarak Macaristan’da hükümet bu vakıflara karşı harekete geçme kararı aldı
Macaristan'da merkez sağ Fidesz hükümeti, ABD'li ünlü yatırımcı George Soros'un sivil toplum kuruluşlarını, kendi çıkarlarını yerel hükümetlere dikte ettirmek için kullandığını iddia etti. Fidesz Grubu Başkan Vekili Szilard Nemeth, Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında Macaristan Ulusal Meclisi'nde, sivil toplum kuruluşları yöneticilerine mal bildirimi zorunluluğu getirilmesi yönünde yasa tasarısı hazırlanmasını değerlendirdi. Amerikalı yatırımcı George Soros'un sivil toplum kuruluşlarını kendi çıkarlarını yerel hükümetlere dikte ettirmek için kullandığını iddia eden Nemeth, Macaristan'ın sığınmacı politikasını sivil toplum kuruluşlarının çok ciddi bir şekilde eleştirmesinin de bu kapsamda olduğunu savundu. Nemeth, "Her türlü aracı kullanarak bu kuruluşları sıkıştırmak gerekli ve bence buradan temizlenmeli. Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesi ile bunun uluslararası fırsatının da geldiğini hissediyorum" dedi.
100'Ü AŞKIN ÜLKEDE AKTİF
Macaristan Başbakanı Viktor Orban da aralık ayında verdiği bir röportajında "Paranın nereden geldiği, hangi gizli örgütlerle ilişkili oldukları ve hangi sivil toplum örgütünün kimin çıkarlarına hizmet ettiği bir bir ortaya çıkacak" demişti. Macaristan doğumlu 86 yaşındaki milyarder işadamı Soros'un kurucusu olduğu "Open Society Foundations / Açık Toplum Vakıfları" 1980'lerden bu yana faaliyet gösteriyor. Açık Toplum Vakıfları'nın 100'ü aşkın ülkede aktif olduğu biliniyor. Öte yandan Soros vakıflarını suçlayan tek Avrupa ülkesi Macaristan değil. Polonya, Romanya, Slovakya ve Çekya'da da Soros'un vakıfları "seçilmiş hükümetleri itibarsızlaştırmakla" suçlanıyor.