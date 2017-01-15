Brezilya’da cezaevi isyanı: 10 ölü

Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaletinde bir cezaevinde mahkumlar isyan başlattı.

Yetkililer, Alcaçuz cezaevinde çıkan isyanda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Cezaevinde iki grup arasındaki kavga sonucu çıktığı tahmin edilen isyanın henüz kontrol altına alınamadığını ifade eden yetkililer, bölgeye çok sayıda polis ve özel kuvvetin gönderildiğini söyledi.

Rio Grande do Norte Eyaleti Adalet ve Vatandaşlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 620 kişilik kapasiteli cezaevinde bin 83 mahkum bulunuyor.

Brezilya'da yeni yılla beraber başlayan cezaevi isyanlarında yüze yakın kişi öldü.

Brezilya hükümeti, kuzey eyaletlerindeki cezaevlerinde güvenliğin sağlanması için ordu birliklerini cezaevlerinin yakınlarına yerleştirdi.