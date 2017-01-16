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Afganistan'da kaçırılan Kızılhaç görevlisi serbest bırakıldı

  • Giriş Tarihi: 16.1.2017 09:49 Güncelleme Tarihi: 16.1.2017 09:50
Afganistan'da kaçırılan Kızılhaç görevlisi serbest bırakıldı
Afganistan'da kaçırılan Kızılhaç görevlisi serbest bırakıldı

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde yaklaşık bir ay önce kaçırılan Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlisinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Afganistan Ofisinden yapılan açıklamada, kimliği bilinmeyen kişilerce yaklaşık bir ay önce kaçırılan yabancı çalışanın serbest kaldığı belirtildi.

Yabancı görevlinin nasıl serbest kaldığı ve kimliği açıklanmadı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlisi, yaklaşık bir ay önce Kunduz'dan Baglan'a doğru giderken Kunduz'un Ali Abad bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerce aracı durdurularak kaçırılmıştı.

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