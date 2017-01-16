Trump töreni koruyan komutana güvenmedi

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, cuma günü düzenlenecek yemin töreninin güvenliğinden sorumlu komutanı tören günü görevden aldı

Trump'ın ABD'nin 45'inci Devlet Başkanı olacağı cuma günkü yemin töreni, başkent Washington'da olağanüstü güvenlik önlemlerinin alınmasına neden olurken, törenin güvenliğinden sorumlu olan Garnizon Komutanı Korgeneral Errol Schwartz'ın tören günü görevden alınacağı ve aynı gün yerine başka bir generalin atanacağı bildirildi. Başkent Washington'ın Garnizon Komutanı Korgeneral Schwartz, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, 20 Ocak'ta başkanlık devir teslim gününün ortasında görevden alınmasının "sıradışı bir karar" olduğunu belirtti. Devir teslim sırasında başkentteki askeri hava desteği ve binlerce silahsız korumaya ulusal güvenlik kuvvetiyle komutanlık edeceğini kaydeden Schwartz, aylarca planlamasında çalıştığı tören gününde görevden alınmasının makul bir yaklaşım olmadığını söyledi. Eyaletlerde garnizon komutanlarını valiler atarken, başkent Washington'ın garnizon komutanını ABD başkanı atıyor ve görevden alıyor. Gazetenin haberine göre, Korgeneral Schwartz, teamül gereği istifasını Trump'ın geçiş ekibine sunmuştu fakat devir teslim töreninin yapılacağı gün güvenlik zaafı oluşması riskinden dolayı görevden alınacağını beklemiyordu.

DEMOKRATLAR PROTESTO EDİYOR

ABD'nin başkenti Washington'da 20 Ocak'ta yapılacak 45'inci ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin törenini boykot edecek Demokrat Partili kongre üyelerinin sayısı 18'e yükseldi. Demokrat üyeler, Trump'ın 8 Kasım'daki halk oylamasında seçilmesinin meşru olmadığını ileri sürerek yemin törenine katılmayacaklarını bildirdi.