X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Taçi'den Sırbistan'ın savaş tehditlerine cevap
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Taçi'den Sırbistan'ın savaş tehditlerine cevap

İHA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 00:34 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 02:03
Taçi'den Sırbistan'ın savaş tehditlerine cevap
Taçi'den Sırbistan'ın savaş tehditlerine cevap

Sırbistan'dan gelen askeri operasyon ve savaş tehditlerinin ardından Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Kosova Güvenlik Gücü'nün her türlü tehdide cevap vermeye hazır profesyonel bir güç olduğunu söyledi.

Güvenlik Gücü (KGG) Komutanı Korgeneral Rahman Rama'yı kabul eden Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Kosova'da bağımsızlıktan sonra oluşturulan güvenlik güçlerinin ulaştığı seviye ve kapasitesine ilişkin bilgi aldı.

Korgeneral Rama, "Kosova Güvenlik Gücü, 'nun en yüksek standartları dahilinde eğitilmiş olup Kosova Ordusunu oluşturmaya hazır konumdadır" diye konuştu.

Görüşmede Taçi, "Kosova Güvenlik Gücü'nün teşkil ve talimi NATO ile işbirliği içerisinde ve NATO standartlarına uygun olarak gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerimiz, Kosova'daki tüm güvenlik tehditlerine cevap vermeye hazır konumda" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Taçi, daha önce yaptığı açıklamada Sırbistan'ın Kosova'nın bir kısmını işgal etmeye ve Rusya'nın Kırım'da yaptıklarına benzer bir şekilde Kosova'nın kuzeyini ilhak etmeyi planladığını söylemişti.

Kosovalı yetkililer, çok etnikli bir yapıya sahip olan KGG'nin Kosova Ordusuna dönüştürülebilmesi için çalışma yürütüyor.
Kosova'da ayrıca NATO önderliğindeki KFOR bünyesinde 4 bin kadar askerden oluşan bir uluslararası barış gücü görev yapıyor.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.