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"Ünlüleri istemiyorum, halkı istiyorum"

AA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 23:02 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 23:05
"Ünlüleri istemiyorum, halkı istiyorum"
Ünlüleri istemiyorum, halkı istiyorum

Başkanlığı görevini devralmaya hazırlanan Donald , kullanımına ilişkin, medyanın kendisine karşı dürüst olmadığını ve bu nedenle 20 Ocak'ta Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğunu devraldıktan sonra da tweet atmaya devam edeceğini söyledi.

Yemin töreni konuşmasında başkanlık görevini devredecek ve First Lady da dahil herkese teşekkür edeceğini söyleyen , ünlülerin törene katılmak istemediği yönündeki açıklamalara ilişkin ise "Törene katılmayacaklarını açıklayan ünlülerin birçoğu zaten davet edilmedi ki. Ünlüleri istemiyorum, halkı istiyorum." dedi.

Trump, "Tweet atmaya devam edecek misiniz?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Tweet atmayı sevmiyorum. Yapacağım başka işler var ama medya bana karşı hiç dürüst değil. Karşı koyabileceğim tek yol bu. Facebook ve Instagram da dahil 50 milyon kişiye yakın olacağım ve böylece yanlış anlatıldığımda en azından bunun doğru olmadığını söyleme imkanım olacak. Medya eğer dürüst olsaydı -ki değil- kesinlikle kullanmazdım, kullanmak zorunda da kalmazdım."

Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan, Trump'ı sosyal medya konusunda uyarmış, "Trump başkan olduktan sonra konuşmak ve tweet atmak yerine sonunda ulusal güvenliğimiz için bir şeyler yapabilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın Twitter kullanımının dış politikada sorun oluşturmasından da endişe duyuluyor.

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