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’da pazar yerine : 18 ölü, 47 yaralı

  • Giriş Tarihi: 21.1.2017 09:20 Güncelleme Tarihi: 21.1.2017 09:26
Pakistan’da pazar yerine bombalı saldırı: 18 ölü, 47 yaralı
Pakistan’da pazar yerine bombalı saldırı: 18 ölü, 47 yaralı

’ın Afganistan sınırı yakınındaki Parachinar kentinte pazar yerinde patlayan bomba sonucu en az 13 kişi öldü, 47 kişi ise yaralandı.

Patlamada yaralananlar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. gazetelerinin haberlerine göre yetkililer patlayan bombanın sebze kasasına yerleştirildiğini zannettiklerini belirterek ölü sayısının artmasından korktuklarını açıkladılar.

Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry Nisar Ali Khan yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak yetkililerden patlamayla ilgili ayrıntılı araştırma yapılmasını istedi. Patlamayı henüz üstlenen olmadı.

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