Paris'te Türkçe diploma töreni

Başbakanlık Tanıtma Fonu desteğiyle düzenlenen proje kapsamında Türkçe eğitimini tamamlayan öğrenciler diplomalarını aldı

Başbakanlık Tanıtma Fonu desteğiyle düzenlenen proje kapsamında Paris Anadolu Kültür Merkezinde Türkçe eğitimini tamamlayan öğrencilere diplomaları verildi.

Paris Anadolu Kültür Merkezi Başkanı Demir Önger, merkezde düzenlenen törende öğrencilere diplomalarını takdim etti.

Kurslara gösterilen ilginin her geçen yıl artığını belirten Önger, "Biz de geçen yıl daha fazla çocuğumuzun bu imkandan faydalanması için Başbakanlığa başvurduk. Başbakanlık Tanıtma Fonu sayesinde 100 Türk çocuğu ana dilini öğrenme ve geliştirme imkanı buldu." dedi.

Başarılı bir projeye imza attıklarını dile getiren Önger, "Projenin hedefi ebeveynlerden birinin yabancı olduğu evliliklerden olma çocuklarımızın Türk dili ve kültüründen mahrum kalmamalarıdır. Bu şekilde çocuklarımızın Türk dilini öğrenmeleriyle ana vatandan kopmaları engellenmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.