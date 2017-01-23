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'de olumsuz hava şartları: 15 ölü

AA
  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 23:58 Güncelleme Tarihi: 23.1.2017 02:17
ABD'de olumsuz hava şartları: 15 ölü
ABD'de olumsuz hava şartları: 15 ölü

'nin güneyinde etkili olan fırtına, şiddetli yağış ve nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti. bölgesindeki valileri arayıp başsağlığı dileyen Başkan Trump, bölge sakinlerine yardım sözü verdi.

Georgia, Mississippi ve Alabama eyaletlerinin bir bölümünde meydana gelen fırtına, şiddetli yağış ve nedeniyle birçok bina yıkıldı, can kayıpları meydana geldi.

15 kişinin hayatını kaybettiği bölgede, 30'a yakın kişinin yaralandığı kaydedildi.

Florida'nın Panhadle bölgesi ile Alabama'nın güneyinde hortum uyarısı yapıldı, Georgia Valisi Nathan Deal, eyaletin 7 idari bölgesinde olağanüstü hal ilan etti. Georgia'da pazar sabahı etkili olan hortumda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Georgia Acil Durum Yönetimi ekiplerinin yardım çalışmaları devam ediyor.

Ülkenin güneyinde toplam 38 milyon kişinin yaşadığı bölgelerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 milyon 800 bin kişinin risk altında bulunduğu belirtildi.

'nin yeni Başkanı 'ın, Georgia Valisi Deal ile Florida Valisi Rick Scott'ı telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulunduğu ve Georgia ve Florida eyaletleri için yardım sözü verdiği kaydedildi.

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