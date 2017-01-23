ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi yaparak, ABD-İsrail ilişkilerini ve "Ortadoğu'da güvenliğin ve istikrarın sağlanması" konularını ele aldığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaparak, ABD-İsrail ilişkilerini ve "Ortadoğu'da güvenliğin ve istikrarın sağlanması" konularını ele aldığı açıklandı.



Beyaz Saray, Trump ve Netanyahu'nun görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

TRUMP: İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNİ KOŞULSUZ BİR ŞEKİLDE DESTEKLEYECEĞİZ

Görüşmede Trump'ın, iki ülke arasındaki askeri, istihbari ve güvenlik noktasındaki yakın ilişkilere değindiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trump ve Netanyahu, İran'ın tehdit unsuru oluşturduğu konusu da dahil olmak üzere bir çok farklı konuda yakın temas içerisinde olacakları noktasında mutabık kaldıklarını belirttiler. Trump, İsrail'in güvenliğini koşulsuz destekleyeceğini, DEAŞ ve diğer radikal örgütlerle mücadele konusunun yönetiminin önceliklerinden birisi olacağını söyledi." Açıklamada ayrıca, Trump ve Netanyahu'nun Filistin-İsrail meselesini de ele aldığı vurgulanarak, Trump'ın sorunun sadece iki ülke arasında gerçekleşecek görüşmeler yoluyla çözüleceğini ve ABD'nin bunun sağlanması için uğraşacağını dile getirdiği bildirildi.

NETANYAHU'YU BEYAZ SARAY'A DAVET ETTİ!

Trump'ın Netanyahu'yu şubat ayının başında Beyaz Saray'a davet ettiği de bildirildi. Donald Trump'ın Beyaz Saray'a yerleşmesinin ardından ilk yabancı misafirinin de İngiltere Başbakanı Theresa May olacağı açıklandı. Beyaz Saray'a ilk ziyaret İngiltere'den

May'in cuma günü Washington'a gelerek Trump'la görüşeceği belirtildi.