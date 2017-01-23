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Türk ve Rus jetlerinden DEAŞ'a karşı ortak hava harekatı

AA
  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 21:50 Güncelleme Tarihi: 23.1.2017 22:02
Türk ve Rus jetlerinden DEAŞ'a karşı ortak hava harekatı
Türk ve Rus jetlerinden DEAŞ'a karşı ortak hava harekatı

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus jetlerinin 21 Ocak'ta Suriye'de DEAŞ hedeflerine ortak hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 21 Ocak'ta 4 Türk ve 3 Rus savaş uçağının katıldığı ortak hava operasyonunda, Suriye'nin El Bab bölgesindeki 22 DEAŞ hedefinin vurulduğu belirtildi.

Öte yandan Rusya ve ABD öncülüğündeki koalisyona ait uçakların 22 Ocak'ta ortak hava operasyonu düzenlediği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, 22 Ocak'ta ABD'nin direk hat üzerinden koordinatlarını ilettiği El Bab bölgesindeki DAEŞ hedeflerine Rusya ve koalisyon uçaklarınca ortak operasyon düzenlendiği ifade edildi.

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