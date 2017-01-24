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Dublör nde vurularak öldürüldü

  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 00:56 Güncelleme Tarihi: 24.1.2017 01:36
Dublör Johann Ofner klip çekiminde vurularak öldürüldü
Dublör Johann Ofner klip çekiminde vurularak öldürüldü

Avustralyalı dublör oyuncu , klip çekimleri sırasında yaşanan da silahla vurularak hayatını kaybetti.

28 yaşındaki Avustralyalı oyuncu , bir şarkısının klip çekimlerinde ateşli silah kullanılan bir sahnede, yla göğsünden vuruldu. Olayı soruşturan Detektif Tom Armitt, klibinin çekimleri sırasında mizansen gereği çeşitli silahların kullanıldığını ifade etti.

Dublör Johann Ofner klip çekiminde vurularak öldürüldü

OLAY HENÜZ ÇÖZÜLEMEDİ

Armit, göğsünden vurularak olay yerinde hayatını kaybeden Ofner'le ilgili soruşturma yürütüldüğünü, olayın nasıl meydana geldiğinin henüz tespit edilemediğini söyledi.

Aksiyon içeren sahneler çeken deneyimli dublör Johann Ofner, olay sırasında Sidney'de 'Bliss n Eso' isimli hip hop grubunun müzik videosunda oynuyordu.

Grubun üyeleri de resmi facebook hesabından, olaydan büyük üzüntü duyduklarını bildiren bir başsağlığı mesajı yayınladı.

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